Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»

Экономика 26.10.2021 16:41 Реклама
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26.10.2021 16:41 Реклама
С 1 ноября процентная ставка по счету «Моя копилка» на остаток от 10 тысяч рублей повышается до 5,5% годовых.
Банк «Открытие» продолжает последовательно повышать ставку по накопительному счету, чтобы предложить наиболее выгодные условия клиентам, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок. Проценты по «Моей копилке» начисляются ежедневно на фактический остаток средств на счете. Пополнение и снятие средств возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.
Накопительный счет «Моя копилка» клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия».
Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.
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