Происшествия

Микроавтобус из Волгограда разбился в Ставропольском крае

Происшествия 26.10.2021 10:36
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26.10.2021 10:36


Два пассажира и водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, ехавшего из Волгограда, пострадали в ДТП в Ставрополье. Авария произошла около 03.30 минувшей ночью на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в Шпаковском районе, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По предварительным данным, 42-летний житель Калмыкии за рулем микроавтобуса не выдержал дистанцию до ехавшего впереди КамАЗ и на полном ходу врезался в него. Предположительно, ДТП произошло из-за усталости водителя. Известно, что на момент аварии в иномарке находились только три человека, они получили ушибы и ссадины. Двоим оказана разовая медицинская помощь, один из пострадавших доставлен в больницу.
Прокуратура Шпаковского района организовала проверку по факту ДТП для оценки соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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