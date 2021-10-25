Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской области





Администрация Иловлинского района «слила» реконструкцию системы водоснабжения в станице Трехостровской. Их стараниями она была исключена из подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области». Махинации в ходе совместной с Роспотребнадзором проверки вскрыла прокуратура Иловлинского района, сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.





В июле 2021 проверяющие обнаружили, что система водоснабжения в Трехостровской находится в отвратительном состоянии. Системы фильтрации воды в Трехостровской нет, а качество воды не соответствует физико-химическим и микробиологическим нормам. Прокуратура Иловлинского района внесла представление главе Трехостровского сельского поселения, а материалы проверки отправили в региональное управление Роспотребнадзора.





Кроме того, прокуратура обнаружила, что чиновники планировали реконструкцию системы водоснабжения – она была включена в соответствующую госпрограмму Волгоградской области. Однако в июле региональный комитет ЖКХ исключил ее на основании письма из администрации Иловлинского района, датированного концом апреля 2021 года. В нем чиновники сообщили, что стоимость выполнения планируемых строительно-монтажных работ превысила рекомендованные Минстроем объемы.





Проверка прокуратуры показала, что расчет стоимости работ на самом деле никто не выполнял, письмо содержало недостоверные сведения, а в комитете ЖКХ их никто не проверил. В результате мероприятия по реконструкции были исключены из программы незаконно. Надзорный орган направил в суд иск о признании действий органов власти незаконными и возложении обязанности вернуть реконструкцию в госпрограмму. Гражданское дело находится в стадии рассмотрения.





Фото: прокуратура Волгоградской области.