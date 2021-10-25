



Дополнительное соглашение с синдикатом российских банков подписано в рамках продолжения привлечения внешнего финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2».

Банк «Открытие» и ООО «Арктик СПГ 2» подписали дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному 28 апреля 2021 года. Также соглашение подписано с другими участниками синдиката российских банков, среди которых: ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Дополнительное соглашение предусматривает увеличение максимальной суммы финансирования до 5,7 млрд евро в рамках кредитной линии сроком на 15 лет.

Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы до 5,7 млрд евро будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта «Арктик СПГ 2».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Проект реализуется по инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов.

Участниками Проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total Energies (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).