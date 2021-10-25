Экономика

Банк «Открытие» подписал с «Арктик СПГ 2» дополнительное соглашение к кредитному договору

Экономика 25.10.2021 14:06 Новости компаний
0
25.10.2021 14:06 Новости компаний


Дополнительное соглашение с синдикатом российских банков подписано в рамках продолжения привлечения внешнего финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2».
Банк «Открытие» и ООО «Арктик СПГ 2» подписали дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному 28 апреля 2021 года. Также соглашение подписано с другими участниками синдиката российских банков, среди которых: ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Дополнительное соглашение предусматривает увеличение максимальной суммы финансирования до 5,7 млрд евро в рамках кредитной линии сроком на 15 лет.
Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы до 5,7 млрд евро будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта «Арктик СПГ 2».
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Проект реализуется по инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов.
Участниками Проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total Energies (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Экономика
25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 15:44
Экономика 25.10.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 15:09
Экономика 25.10.2021 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 13:59
Экономика 25.10.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 11:51
Экономика 25.10.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 11:35
Экономика 25.10.2021 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 11:07
Экономика 25.10.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 10:22
Экономика 25.10.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2021 20:04
Экономика 22.10.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2021 16:13
Экономика 22.10.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 15:32
Экономика 22.10.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 11:40
Экономика 22.10.2021 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 09:33
Экономика 22.10.2021 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 08:24
Экономика 22.10.2021 08:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 07:36
Экономика 22.10.2021 07:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничествоСмотреть фотографии
18:44
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятникахСмотреть фотографии
18:02
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-кодыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
По улицам Волгограда проедет Патруль заботыСмотреть фотографии
16:05
Четыре школы в Волгоградской области закрылись из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
15:44
Поселки в Волгоградской области соревнуются за подключение к 4GСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде судят третьего фигуранта дела о воровстве миллионов нацпроектаСмотреть фотографии
15:10
«Ростелеком» приобрел ведущего разработчика в сфере цифровизации государственного управленияСмотреть фотографии
14:55
Волгоградскую пенсионерку ограбили лже-переписчикиСмотреть фотографии
14:47
Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
«Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометриейСмотреть фотографии
13:49
В волгоградские больницы купят 66 санитарных автомобилей за 71 млн рублейСмотреть фотографии
12:54
Сотрудница банка в Волгоградской области украла со счетов пенсионеров почти 1,5 миллионаСмотреть фотографии
12:48
МАЗ снес трамвай с рельсов на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области за сутки заболели COVID-19 более 400 человекСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области пройдут рейды для поиска непривитыхСмотреть фотографии
11:35
На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровьеСмотреть фотографии
11:08
СМС от билайн поможет спасти жизньСмотреть фотографии
10:57
Волгоградские полицейские вычислили лжебанкира из ульяновской колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Волгоградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитиюСмотреть фотографии
10:12
Взять ипотеку просто: ВАИЖК десять лет решает жилищные проблемы волгоградцевСмотреть фотографии
09:20
Поисковики из Сочи подняли останки шестерых красноармейцев под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Больше половины волгоградских работников не поддержали обязательную вакцинациюСмотреть фотографии
19:09
"Люди - не грузы": чиновники дали добро на консервацию части поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
На мобильники волгоградских чиновников бросят 6,4 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:59
Кафе и перевозчики в Волгоградской области готовятся к потере клиентовСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде дорожает растительное маслоСмотреть фотографии
13:03
Волгоградский историк высказался о героизации нацизма в европейских странахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 