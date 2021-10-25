Экономика

ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0

Экономика 25.10.2021 11:07 Новости компаний
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25.10.2021 11:07 Новости компаний


ВТБ с 25 октября во всех регионах присутствия запускает предварительный прием заявок по возобновляемой Правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. С ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить кредит по ставке 3% годовых.
Льготные условия доступны предпринимателям и юридическим лицам из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным Правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенным в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в ВТБ могут подать клиенты любого российского банка.
«Стратегическая задача ВТБ – постоянная поддержка среднего и малого бизнеса с учетом всех внешних факторов. Сейчас, в связи с вынужденными ограничениями работы, некоторым из отраслей потребуется адресная помощь, поэтому мы приветствуем инициативу правительства по повторному запуску госпрограммы ФОТ 3.0 и заранее приступаем к сбору заявок на льготные кредиты. В марте-июле этого года мы заключили по ней с предприятиями, которые нуждались в дополнительной поддержке из-за последствий пандемии, соглашения более чем на 13 млрд рублей. Ожидаем, что объем финансирования по возобновляемой программе превысит сумму, выданную клиентам в первом полугодии. ВТБ готов принимать заявки не только от своих клиентов, но и от предпринимателей, ранее оформивших кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в любом российском банке», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Cумма кредита будет рассчитываться исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. На первые полгода клиент будет освобожден от уплаты процентов и основного долга.
Заемные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 предназначены на финансирование расходов, связанных с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
Более подробные условия программы будут опубликованы Министерством экономического развития РФ в ближайшее время.

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