В системе экстренных вызовов в Волоградской области выявили сбои

По результатам проверки, пояснили в КСП, направлены представления об устранении выявленных нарушений уполномоченным органам исполнительной власти Волгоградской области, оператору Системы-112, органам местного самоуправления, в ведении которых находятся единые дежурно-диспетчерские службы. О результатах проверки проинформированы также территориальные органы федеральных органов власти, имеющие экстренные оперативные службы.
Также принят комплекс мер по устранению нарушения законодательства при управлении, распоряжении и учёте имущества Системы-112, проведены дополнительные мероприятия, призванные повысить качество и скорость принятия и обработки вызова экстренных служб, организована работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения функционирования Системы-112.
Напомним, Система-112 была создана в регионе в 2017 году. Стоимость комплекса составила 410 миллионов рублей. После успешных государственных испытаний в 2019 году он был принят в постоянную эксплуатацию. Востребованность номера «112» у населения растёт с каждым годом. Так, по итогам 2020 года более 30% вызовов экстренных служб прошли через Систему-112.