В системе экстренных вызовов в Волоградской области выявили сбои





Аудиторы КСП Волгоградской области выявили ряд недостатков в функционировании системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки использования бюджетных средств, направленных на эти цели.

Проверкой установлено, что при управлении, распоряжении и учёте имущества Системы-112 допущены множественные нарушения законодательства, которые создают риски его порчи или утраты. Также установлен ряд организационно-технических недостатков функционирования Системы-112. В частности, наблюдается массовое повсеместное несоблюдение временных нормативов процедур реакции на вызовы как в зоне ответственности операторов Системы-112, так и в зоне ответственности диспетчеров дежурно-диспетчерских служб.По результатам проверки, пояснили в КСП, направлены представления об устранении выявленных нарушений уполномоченным органам исполнительной власти Волгоградской области, оператору Системы-112, органам местного самоуправления, в ведении которых находятся единые дежурно-диспетчерские службы. О результатах проверки проинформированы также территориальные органы федеральных органов власти, имеющие экстренные оперативные службы.Также принят комплекс мер по устранению нарушения законодательства при управлении, распоряжении и учёте имущества Системы-112, проведены дополнительные мероприятия, призванные повысить качество и скорость принятия и обработки вызова экстренных служб, организована работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения функционирования Системы-112.Напомним, Система-112 была создана в регионе в 2017 году. Стоимость комплекса составила 410 миллионов рублей. После успешных государственных испытаний в 2019 году он был принят в постоянную эксплуатацию. Востребованность номера «112» у населения растёт с каждым годом. Так, по итогам 2020 года более 30% вызовов экстренных служб прошли через Систему-112.