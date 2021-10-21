Происшествия 21.10.2021 19:08
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21.10.2021 19:08
Следственно-оперативная группа полиции и экипажи областной ГАИ работают на месте ДТП в Дубовском районе, в результате которого погибли два человека из Саратовской области. Смертельная авария произошла этим вечером на 604 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia с пассажиркой на заднем сидении ехал в сторону Камышина и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся. Полученные водителем и пассажиркой травмы оказались смертельными. По уточненным данным, на переднем сидении находился еще один пассажир, он выжил.
В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции установили, что на передней оси были разные покрышки – шипованная и не шипованная. Аналогичным образом была установлена «резина» и на задней оси автомобиля.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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