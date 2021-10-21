Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреля

Расследования 21.10.2021 17:38
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21.10.2021 17:38
Камышинский городской суд 3 ноября начнет рассмотрение уголовного дела 29-летнего жителя Республики Дагестан Ахмеда Мирзоева, обвиняемого в мошенничестве с деньгами детей-инвалидов Петроввальского дома-интерната. Сегодня обвиняемому продлили срок заключения под стражу до 8 апреля 2022 года, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
По данным следствия, в октябре 2018 и июне 2019 годов Мирзоев оформил опеку над восемью воспитанниками Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей. Тем самым он получил право фактически распоряжаться имуществом недееспособных несовершеннолетних. В первую очередь, как полагают следователи, его интересовали счета детей, на которых находились в общей сложности почти 8 миллионов рублей социальной пенсии и выплат от государства.
Мирзоев уехал в Дагестан вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги. У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности фигурант преступления не намеревался, а деньги потратил в личных целях. Благодаря совместным мерам следственных органов и прокуратуры региона решение о передаче детей под опеку обвиняемого администрацией отменено. Воспитанники дома-интерната были изъяты и возвращены в социальное учреждение, а бывшего опекуна в сопровождении правоохранителей доставили в Волгоград и арестовали.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также результаты проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области.
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