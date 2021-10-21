



Обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. С такой инициативой обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы.

Сохраненные в результате корректировки внешнеторговой меры средства, как сообщается на сайте Минпромторга, помогут реализовать масштабную программу строительства высокотехнологичных и экологически чистых заводов, в которой значительную долю составляет негосударственное финансирование. Кроме того, поддержано решение о снижении с 15% (но не менее 150 долл. за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций.

«Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также создаст необходимые условия для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации Братского, Иркутского, Красноярского и Новокузнецкого заводов ОК РУСАЛ, одобренной Президентом Российской Федерации (указание от 21.04.2021 №Пр-650). Снижение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении ферросилиция поможет направить высвобожденные средства на реализацию масштабной инвестиционной программы по развитию месторождений хромовых руд на территории Пермского края и ЯНАО, в том числе более 1 млрд руб. на строительство социальных объектов в поселке Сараны Пермского края», - пояснил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне - 15%, но не менее 254 долл. США за тонну. По сравнению с маем текущего года внутренние цены на алюминий снизились на 0,5%, в то время как цены на глобальном рынке за это же время выросли более чем на 18%.

Напомним, правительство ввело с августа до конца 2021 года экспортные пошлины в качестве ответа на рост цен на металл, который привел к удорожанию государственных строек. Крупнейший производитель алюминия за пределами Китая «Русал» тогда предупреждал о возможном снижении производства и экспорта на «сотни тысяч тонн» и о риске снижения загрузки алюминиевых заводов (один из них находится в Волгоградской области). Сплавы или продукция с добавленной стоимостью составляют 52% продаж «Русала». Всего компания производит 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из них 2,8 млн тонн экспортирует.