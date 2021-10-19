В Волгограде разыскивается пропавший житель Самары в шапке-ушанке

Происшествия 19.10.2021 16:51
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19.10.2021 16:51
Отделом полиции №5 МВД России по городу Самара разыскивается без вести пропавший 62-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области России, Каляев Михаил Леонидович 16 марта 2013 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 55 лет, рост выше 175 см, телосложение худощавое, лицо круглое, европейского типа, лоб высокий, скошенный, брови прямые, средние, нос прямой с широким основанием, рот средний, углы рта опущены, волосы короткие, прямые, черные, размер обуви 42-43.
Был одет: штаны камуфлированные «Пустыня», куртка камуфлированная «Пустыня», свитер серого цвета с большим воротником, берцы, шапка-ушанка камуфлированная. При себе имел сотовый телефон синего цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 332-02-02, 333-67-79 (Дежурная часть ОП №5 У МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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