В Волгограде разыскивается пропавший житель Самары в шапке-ушанке

Отделом полиции №5 МВД России по городу Самара разыскивается без вести пропавший 62-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области России, Каляев Михаил Леонидович 16 марта 2013 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 55 лет, рост выше 175 см, телосложение худощавое, лицо круглое, европейского типа, лоб высокий, скошенный, брови прямые, средние, нос прямой с широким основанием, рот средний, углы рта опущены, волосы короткие, прямые, черные, размер обуви 42-43.

Был одет: штаны камуфлированные «Пустыня», куртка камуфлированная «Пустыня», свитер серого цвета с большим воротником, берцы, шапка-ушанка камуфлированная. При себе имел сотовый телефон синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 332-02-02, 333-67-79 (Дежурная часть ОП №5 У МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).



