Жесткая авария из-за кабанов произошла под Волгоградом

Происшествия 19.10.2021 14:05
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19.10.2021 14:05
На трассе под Калачом-на-Дону около поселка Ильевка случилось жесткое ДТП из-за кабанов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев. Как пояснили свидетели этой ужасной аварии, 38-летний таксист на автомобиле «LADA Granta» не смог затормозить и врезался в животных, которые пересекали дорогу. В результате машина влетела в кабанов и вылетела с трассы. От сильного удара машину сильно покорежило - капот отечественного автомобиля оторвался, а лобовое стекло разбилось на мелкие куски. Как пояснили в главке МВД России, ДТП случилось около 6 часов утра. С места ДТП водителя увезла карета скорой помощи в больницу Волгограда. Кабанам не удалось выжить после сильного удара автомобиля.
Автор фото ДТП: Ирина Каринина.
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