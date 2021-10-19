



Объявлен старт продаж нового дома в жилом комплексе комфорт-класса «Видный», расположенного в Советском районе Волгограда по ул. Тормосиновской. Срок сдачи нового корпуса – третий квартал 2023 года.

В современном жилом комплексе «Видный» создаются все условия для комфорта жителей. Проектом предусмотрены благоустроенные зеленые дворы с зонами отдыха, игровые площадки, вместительная парковка, рядом детский сад.





В теплых кирпичных домах с яркими фасадами представлен широкий выбор эргономичных планировок от студий до просторных трехкомнатных квартир. Лоджии с панорамным остеклением позволят новоселам наслаждаться невероятными видами на город и Волгу.





Жилой комплекс «Видный» отличает выгодное расположение: поблизости есть 3 школы, 2 вуза и другие учебные заведения, в шаговой доступности 2-я Продольная, общественный транспорт, 15 минут и вы в центре города. В нескольких минутах езды от строящегося комплекса «Видный» расположены ТРЦ «Акварель», гипермаркет «Лента».

Главное преимущество – все квартиры в жилом комплексе «Видный» реализуются с отделкой «под ключ»:

– укомплектованная сантехникой ванная;

– натяжной потолок;

– современные пластиковые окна;

– лоджии с панорамным остеклением;

– чистовая отделка всех помещений.

Сейчас приобрести квартиру можно по стартовым ценам – от 1,8 млн руб., в том числе и по ипотечным программам ведущих банков, с использованием материнского капитала и любых жилищных сертификатов. Действует ипотека без первого взноса!

vid-dom.ru Оценить многочисленные преимущества «Видного» и выбрать подходящую планировку можно уже сейчас на сайте проекта

Звоните и бронируйте сейчас! Телефон отдела продаж: +7(8442)685-000

ООО «Специализированный застройщик «МЕТЕО-КОМФОРТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф — ID домов: 39707, 39599. Условия действуют на покупку квартиры в жилом комплексе «Видный». Адрес: ул. Тормосиновская, стр.1, г. Волгоград. Ипотека предоставляется ПАО «Промсвязьбанк».



