Общество 19.10.2021 09:52 Реклама
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19.10.2021 09:52 Реклама
Объявлен старт продаж нового дома в жилом комплексе комфорт-класса «Видный», расположенного в Советском районе Волгограда по ул. Тормосиновской. Срок сдачи нового корпуса – третий квартал 2023 года.
В современном жилом комплексе «Видный» создаются все условия для комфорта жителей. Проектом предусмотрены благоустроенные зеленые дворы с зонами отдыха, игровые площадки, вместительная парковка, рядом детский сад.
В теплых кирпичных домах с яркими фасадами представлен широкий выбор эргономичных планировок от студий до просторных трехкомнатных квартир. Лоджии с панорамным остеклением позволят новоселам наслаждаться невероятными видами на город и Волгу.
Жилой комплекс «Видный» отличает выгодное расположение: поблизости есть 3 школы, 2 вуза и другие учебные заведения, в шаговой доступности 2-я Продольная, общественный транспорт, 15 минут и вы в центре города. В нескольких минутах езды от строящегося комплекса «Видный» расположены ТРЦ «Акварель», гипермаркет «Лента».
Главное преимущество – все квартиры в жилом комплексе «Видный» реализуются с отделкой «под ключ»:
– укомплектованная сантехникой ванная;
– натяжной потолок;
– современные пластиковые окна;
– лоджии с панорамным остеклением;
– чистовая отделка всех помещений.
Сейчас приобрести квартиру можно по стартовым ценам – от 1,8 млн руб., в том числе и по ипотечным программам ведущих банков, с использованием материнского капитала и любых жилищных сертификатов. Действует ипотека без первого взноса!
Оценить многочисленные преимущества «Видного» и выбрать подходящую планировку можно уже сейчас на сайте проекта vid-dom.ru
Звоните и бронируйте сейчас! Телефон отдела продаж: +7(8442)685-000
ООО «Специализированный застройщик «МЕТЕО-КОМФОРТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф — ID домов: 39707, 39599. Условия действуют на покупку квартиры в жилом комплексе «Видный». Адрес: ул. Тормосиновская, стр.1, г. Волгоград. Ипотека предоставляется ПАО «Промсвязьбанк».
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