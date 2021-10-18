Волгоградским медикам предлагают особую ипотеку





АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») – региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» принимает заявки по программе «Ипотека для медицинских работников» на покупку квартир на первичном и вторичном рынке жилья, а также на перекредитование ипотечного кредита с целью снижения процентной ставки.

Оформить «Ипотеку для медицинских работников» можно на следующих условиях:

• семейная ипотека 4,9% – 4,95% годовых;

• льготная ипотека на новостройки 5,95% годовых;

• покупка квартиры на вторичном рынке 8,3% годовых;

• перекредитование ранее выданной ипотеки 7,7 % годовых.

Подробности об условиях предоставления «Ипотека для медицинских работников» здесь

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru , около 80% решений принимается в течение дня.



