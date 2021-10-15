



Три ведущих private банка России провели для своих клиентов круглый стол в прямом эфире на тему «Путь дракона: чего ждать от Китая?». Открытие Private Banking, Sber Private Banking и А-Клуб обсудили перспективы инвестиций состоятельных клиентов в китайские компании.

Спикерами выступили Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Открытие Private Banking, Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба, Вячеслав Комаров, исполнительный директор по инвестиционному консультированию Sber Private Banking и Олег Ремыга, руководитель направления Китай, представитель в КНР Московской школы управления СКОЛКОВО. Модератором дискуссии выступила Елена Тофанюк, первый заместитель главного редактора Forbes Russia.

По мнению Андрея Шенка, 10–15% бумаг китайских компаний в портфеле – это оптимальный вариант. При этом доля одного эмитента должна быть на уровне 2,5 – 3%.

«Не стоит забывать об Alibaba и других крупных компаниях. Руководство КНР планирует повышать уровень жизни и благосостояние населения, контролируя персональные данные и антимонопольное законодательство. Для соблюдения законодательства компании вынуждены наращивать затраты на IT и Compliance, что создает заградительные барьеры для выхода на рынок новых игроков. Мы видим, что на китайском финтех-рынке складывается классическая олигополия, поэтому стоит держать в портфеле всех таких игроков, не опасаясь, что кто-то из них уйдет с рынка через 10 лет», – отметил Шенк.

Эксперт Открытие Private Banking полагает, что для выполнения целей по декарбонизации и экономическому росту Китаю придется менять всю структуру экономики.

«Невозможно декарбонизироваться и расти на 6%, тем более на фоне проблем с приростом населения. Декарбонизация провоцирует энергетический дефицит, а это, в свою очередь, приводит к росту цен на уголь, нефть и газ. И Китай, и Европа уже наступили на эти грабли», – отметил он, комментируя крупнейший энергетический кризис в Китае.

«В КНР командно-административная система управления, которое осуществляется через разные министерства. У них стоит KPI – у одних экономический рост, а у других декарбонизация. В результате решение затягивается и принимается на самом верху. Это создает определенные риски устойчивости системы управления Китаем – это надо иметь ввиду при формировании портфеля и контролировать риски. В какие-то моменты стоит обращать внимание на циклические компании, а иногда наоборот», – сказал Шенк.

По его мнению, интерес могут представлять инфраструктурные инвестиции в китайские компании. Это компании, которые будут строить жилье, трассы, склады, производить продукты питания, торговую инфраструктуру и стройматериалы. «Повышение уровня жизни в Китае невозможно без урбанизации. Все, что касается массового недорогого потребления, будет расти», – полагает эксперт.



