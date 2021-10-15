Банк «Открытие» вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными

Сбер: в приоритете — финансирование зелёной трансформации15.10.2021 11:58
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ВТБ: состоятельные клиенты утроили спрос на ипотеку15.10.2021 09:08
Волгоградские аграрии увеличили посевные площади озимой пшеницы15.10.2021 09:07
Анатолий Печатников: ESG-продукты должны быть доступны клиентам любого крупного банка15.10.2021 07:52
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Банк «Открытие»: переход РЖД к новым тарифам может еще сильнее повысить инфляцию14.10.2021 14:22
Комментирует Александр Полыгалов, управляющий директор сектора транспорта аналитического управления «Открытие Research». В середине сентября руководство РЖД вновь подняло тему пересмотра принципов индексации инфраструктурно-локомотивной составляющей стоимости железнодорожных перевозок (тарифа РЖД)....