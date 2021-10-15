Экономика

Волгоградские аграрии увеличили посевные площади озимой пшеницы

Экономика 15.10.2021 09:07
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15.10.2021 09:07


Волгоградская область в числе первых в стране завершила посевную кампанию, об этом сообщает региональный комитет сельского хозяйства. Под урожай 2022 года в регионе засеяна рекордная площадь: 1 млн 650 тыс. га озимых. Это на 30% больше, чем сеяли семь лет назад и на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году. Значительно увеличен озимый клин пшеницы: на 109,4 тыс. га, он составил 1,57 млн га.
По мнению областного комитета такая площадь озимых посевов позволит аграриям региона сохранить лидерские позиции в следующем году и обеспечить валовый сбор не ниже среднегодового показателя в 4 млн тонн. Этого объема будет достаточно не только для удовлетворения внутреннего спроса на зерно в регионе, но и для поставок на экспорт. Больше всего площадей под озимыми занято в Октябрьском, Котельниковском, Калачевском и Клетском районах.
Волгоградская область вошла в Топ-10 ключевых субъектов РФ по объемам производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году. Как сообщает областной комитет сельского хозяйства, за семь лет рост производства в АПК составил 125%, что обусловлено успешной работой сельхозпроизводителей по многим направлениям. Так, регион занимает первое место в стране по введению в оборот неиспользуемых сельхозземель. В текущем году дополнительно обработано почти 40 тыс. га, а с 2014 года – 450 тыс. га. 
Рост сельскохозяйственного производства обеспечивают как крупные сельхозпредприятия, так и небольшие фермерские хозяйства, за поддержку которых комитет сельского хозяйства Волгоградской области награжден Золотой медалью Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021». Одним из направлений господдержки является консультирование аграриев по агротехническим вопросам. В условиях изменяющегося климата поиски новых эффективных агроприемов востребованы сельхозпроизводителями.
Как отметила председатель комитета Марина Морозова, соблюдение требований агротехники имеет особое значение при проведении озимого сева. «Ведь озимые культуры – это основа нашего урожая, базис экономической состоятельности хозяйств региона», – напомнила она. По ее инициативе на базе ВолГАУ будут организованы курсы повышения агрономической грамотности сотрудников сельхозорганизаций. В настоящее время консультирование аграриев активно проводит экспертная группа, созданная комитетом сельского хозяйства. 
Аналогичную деятельность осуществляет и ведущий российский поставщик высококачественных минеральных удобрений, сеть «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). В Волгоградской области она представлена региональной компанией «ФосАгро-Ставрополь». Компания работает в области с 2019 года и активно развивает логистику. Хранение и реализация продукции для АПК организованы уже на десяти партнёрских площадках. На конец сентября компания поставила хозяйствам области уже свыше 70 тысяч тонн минеральных удобрений, из них более 30 тысяч тонн - под осенний сев, что является основой для получения хорошего урожая в будущем году.
Совместно со своими клиентами «ФосАгро-Ставрополь» проводит в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах апробацию новых технологий минерального питания растений. 
«В текущем году, под урожай 2021 году опыты были заложены на семи площадках, включая Волгоградский ГАУ. Их результаты анализируются, определяются наиболее эффективные и выгодные технологические решения применения минеральных удобрений в конкретных условиях. Важно, что успешные приемы могут тиражироваться другими производителями на аналогичных полевых культурах», – рассказал директор обособленного подразделения «ФосАгро-Ставрополь» в Волгограде Дмитрий Ченцов.
В частности, испытываются новые технологии выращивания озимой пшеницы с использованием жидких комплексных удобрений ФосАгро APALIQUA® ЖКУ NP 11:37. В этом году они успешно апробированы в КФХ «Исаев В.В.» Серафимовичского района. Глава хозяйства Алексей Исаев отметил повышение количества и качества урожая, а также экономическую выгоду от применения ЖКУ при посеве.
По словам заместителя губернатора региона Василия Иванова, применение минеральных удобрений является «одним из основополагающих направлений в растениеводстве для получения хорошего результата». Еще одной позитивной тенденцией в регионе стал рост объемов применения удобрений за семь лет в 2,5 раза.

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