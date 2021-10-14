Борьба с коррупцией 14.10.2021 17:54
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14.10.2021 17:54
Определение подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на ликвидацию, обезвреживание и рекультивацию шламонакопителя "Белое море" в Волгограде приостановлено антимонопольной службой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, данная ситуация в целом не скажется на итогах конкурса, так как заявок на участие в нем никто не подал. Зато поступила жалоба в УФАС по Волгоградской области от ООО Институт "Газэнергопроект". Московская компания считает, что условия конкурсной документации нарушают основополагающие принципы федерального закона №44-ФЗ, направлены на нецелесообразное расходование бюджетных средств, дают преимущества одному участнику закупки перед другими, а также делают заранее неисполнимыми условия контракта.
Так, заявитель указывает на то, что проектирование основывается на результатах инженерных изысканий, которые в настоящее время проводит другая компания и они еще не завершены. Таким образом, как указано в жалобе, не обладая исходными данными, другой участник закупки не может оценить риски, расходы и затраты, которые ему необходимо будет произвести в счет цены контракта, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком. Также невозможно произвести корректную оценку материальных, трудовых и временных ресурсов.
Помимо прочего, московская компания утверждает, что согласно условиям конкурсной документации, все необходимые для выполнения работ документы у победителя конкурса появятся только в первые рабочие дни января 2022 года, что означает невозможность исполнения контракта в указанные сроки и заведомую просрочку, за которую будут начисляться пени. Чтобы уложиться в сроки подрядчику придется провести свои инженерные изыскания, т.е фактически выполнить чужую работу.
При этом, как предполагает ООО Институт "Газэнергопроект", если победителем будет ООО "ГеоТехПроект", которое сейчас и проводит инженерные изыскания по другому контракту, то эта компания сможет приступить к проектированию в срок, так как будет обладать всеми необходимыми данными. В жалобе указывается, что в данном случае имеет место неприкрытое нецелевое расходование бюджетных средств и явная подготовка как минимум двух конкурентных процедур под одного участника. Московская компания считает, что своими действиями заказчик нарушает принципы равноправия и добросовестной конкуренции. ООО Институт "Газэнергопроект" просит закупку отменить и выдать заказчику предписание, обязательное к исполнению.
Напомним, что заказчиком работ выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Как ранее сообщалось, начальная стоимость контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на ликвидацию, обезвреживание и рекультивацию шламонакопителя "Белое море" определена в сумме 39,8 миллиона рублей.
Победителю предстоит разработать проектную документацию и направить ее на государственную экологическую экспертизу в срок не позднее 1 апреля 2022 года. Полностью контракт должен быть завершен до 15 июня 2022 года.
Шламонакопитель "Белое море" был образован в середине прошлого столетия на территории бывшего волгоградского завода "Химпром". В настоящее время на этом объекте проходят инженерные изыскания, по итогам которых будет определено количество участков со схожим составом отходов, разработана 3D-модель объекта с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий. Исследования "Белого моря", которое проводит ООО "ГеоТехПроект", завершатся к середине декабря текущего года. Как сообщалось ранее, полученные данные послужат основой для разработки проектного решения, а затем и проектно-сметной документации — в Минприроды России она должна быть направлена в 2022 году.
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