Борьба с коррупцией

В Волгограде забуксовал конкурс по разработке проекта ликвидации «Белого моря»

Борьба с коррупцией 14.10.2021 17:54
0
14.10.2021 17:54


Определение подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на ликвидацию, обезвреживание и рекультивацию шламонакопителя "Белое море" в Волгограде приостановлено антимонопольной службой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, данная ситуация в целом не скажется на итогах конкурса, так как заявок на участие в нем никто не подал. Зато поступила жалоба в УФАС по Волгоградской области от ООО Институт "Газэнергопроект". Московская компания считает, что условия конкурсной документации нарушают основополагающие принципы федерального закона №44-ФЗ, направлены на нецелесообразное расходование бюджетных средств, дают преимущества одному участнику закупки перед другими, а также делают заранее неисполнимыми условия контракта.
Так, заявитель указывает на то, что проектирование основывается на результатах инженерных изысканий, которые в настоящее время проводит другая компания и они еще не завершены. Таким образом, как указано в жалобе, не обладая исходными данными, другой участник закупки не может оценить риски, расходы и затраты, которые ему необходимо будет произвести в счет цены контракта, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком. Также невозможно произвести корректную оценку материальных, трудовых и временных ресурсов.
Помимо прочего, московская компания утверждает, что согласно условиям конкурсной документации, все необходимые для выполнения работ документы у победителя конкурса появятся только в первые рабочие дни января 2022 года, что означает невозможность исполнения контракта в указанные сроки и заведомую просрочку, за которую будут начисляться пени. Чтобы уложиться в сроки подрядчику придется провести свои инженерные изыскания, т.е фактически выполнить чужую работу.
При этом, как предполагает ООО Институт "Газэнергопроект", если победителем будет ООО "ГеоТехПроект", которое сейчас и проводит инженерные изыскания по другому контракту, то эта компания сможет приступить к проектированию в срок, так как будет обладать всеми необходимыми данными. В жалобе указывается, что в данном случае имеет место неприкрытое нецелевое расходование бюджетных средств и явная подготовка как минимум двух конкурентных процедур под одного участника. Московская компания считает, что своими действиями заказчик нарушает принципы равноправия и добросовестной конкуренции. ООО Институт "Газэнергопроект" просит закупку отменить и выдать заказчику предписание, обязательное к исполнению. 
Напомним, что заказчиком работ выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 
Победителю предстоит разработать проектную документацию и направить ее на государственную экологическую экспертизу в срок не позднее 1 апреля 2022 года. Полностью контракт должен быть завершен до 15 июня 2022 года.
Шламонакопитель "Белое море" был образован в середине прошлого столетия на территории бывшего волгоградского завода "Химпром". В настоящее время на этом объекте проходят инженерные изыскания, по итогам которых будет определено количество участков со схожим составом отходов, разработана 3D-модель объекта с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий. Исследования "Белого моря", которое проводит ООО "ГеоТехПроект", завершатся к середине декабря текущего года. Как сообщалось ранее, полученные данные послужат основой для разработки проектного решения, а затем и проектно-сметной документации — в Минприроды России она должна быть направлена в 2022 году.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Борьба с коррупцией
14.10.2021 14:17
Борьба с коррупцией 14.10.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.10.2021 19:48
Борьба с коррупцией 12.10.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.10.2021 18:14
Борьба с коррупцией 12.10.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2021 17:58
Борьба с коррупцией 11.10.2021 17:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.10.2021 13:11
Борьба с коррупцией 10.10.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2021 16:26
Борьба с коррупцией 09.10.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 07.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.09.2021 09:11
Борьба с коррупцией 29.09.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 14:24
Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 13:31
Борьба с коррупцией 27.09.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.09.2021 16:13
Борьба с коррупцией 23.09.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2021 18:14
Борьба с коррупцией 22.09.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.09.2021 18:39
Борьба с коррупцией 11.09.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2021 17:13
Борьба с коррупцией 03.09.2021 17:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
В Волгограде забуксовал конкурс по разработке проекта ликвидации «Белого моря»Смотреть фотографии
17:31
Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»Смотреть фотографии
17:22
Путин назначил Волжского природоохранного прокурораСмотреть фотографии
16:38
Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное посланиеСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде на два дня остановят движение скоростного трамвая от ВГТЗСмотреть фотографии
14:17
Оскандалившийся Волгоградский противочумный институт не разжалобил суд в СаратовеСмотреть фотографии
13:52
Волгоградский музей заполучил останки плезиозавраСмотреть фотографии
13:06
Селянин устроил пальбу из ружья по стаду коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Опытный хирург возглавил одну из старейших больниц ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
Число умерших от коронавируса в Волгоградской области побило все рекордыСмотреть фотографии
11:22
«Сады Придонья» поддержали турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны ЛебедевойСмотреть фотографии
11:15
Болельщик кидался шарфом во время провальной игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:51
Бабушка на мотоцикле погибла в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
МЧС предупредило о грозах и ливнях на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Цены просто космос: овощи и яйца стремительно дорожают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
Выходные в Волгоградской области будут дождливыми и туманнымиСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ищут дом для макаки из автобуса «Москва-Махачкала»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Проект «Котельниково – земля героев» вошел в число финалистов XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»Смотреть фотографии
08:25
Вонь из затопленного подвала душит жильцов ледяных квартир в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Волгоградский «Ротор» с треском проиграл аутсайдеру ФНЛ «Кубани» - 1:3Смотреть фотографии
20:23
В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенокСмотреть фотографии
19:58
Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?Смотреть фотографии
17:42
Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балконаСмотреть фотографии
17:28
Будущее уже наступило: «Ростелеком» стал цифровым партнером забега с дополненной реальностьюСмотреть фотографии
17:13
Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
Детский сад в Волгоградской области замерзает в ожидании итальянского котлаСмотреть фотографии
16:23
За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 