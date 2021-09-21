Проект ликвидации «Белого моря» в Волгограде оценили в 39 млн рублей





Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке проектной документации на ликвидацию, обезвреживание и рекультивацию шламонакопителя "Белое море" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта определена в сумме 39,8 миллиона рублей. Заказчиком выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Победителю предстоит разработать проектную документацию и направить ее на государственную экологическую экспертизу в срок не позднее 1 апреля 2022 года. Полностью контракт должен быть завершен до 15 июня 2022 года.

Шламонакопитель "Белое море" был образован в середине прошлого столетия на территории бывшего волгоградского завода "Химпром". Опасный объект растянулся на 1,4 км в длину и до 200 м в ширину. Общая площадь — порядка 25 га. Объём накопившегося шлама — свыше 1,5 млн кубометров. На отдельных участках глубина залегания шлама достигает 16-18 м, а по некоторым данным — 40 м.