Проект ликвидации «Белого моря» в Волгограде оценили в 39 млн рублей

Экология 21.09.2021 17:40
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21.09.2021 17:40
Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке проектной документации на ликвидацию, обезвреживание и рекультивацию шламонакопителя "Белое море" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта определена в сумме 39,8 миллиона рублей. Заказчиком выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Победителю предстоит разработать проектную документацию и направить ее на государственную экологическую экспертизу в срок не позднее 1 апреля 2022 года. Полностью контракт должен быть завершен до 15 июня 2022 года.
Шламонакопитель "Белое море" был образован в середине прошлого столетия на территории бывшего волгоградского завода "Химпром". Опасный объект растянулся на 1,4 км в длину и до 200 м в ширину. Общая площадь — порядка 25 га. Объём накопившегося шлама — свыше 1,5 млн кубометров. На отдельных участках глубина залегания шлама достигает 16-18 м, а по некоторым данным — 40 м.
В настоящее время на этом объекте проходят инженерные изыскания, по итогам которых будет определено количество участков со схожим составом отходов, разработана 3D-модель объекта с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий. Исследования "Белого моря" завершатся к середине декабря этого года. Как сообщалось ранее, полученные данные послужат основой для разработки проектного решения, а затем и проектно-сметной документации — в Минприроды России она должна быть направлена в 2022 году.
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