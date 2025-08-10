МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и граде





Управление МЧС России по Волгоградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Как сообщает V102.RU, вечером 10 августа и до конца дня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди и град.

- В период с 14.20-16.20 и до конца дня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, – говорится в предупреждении МЧС.

При грозах, также предупреждают в управлении, в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде возможно усиление ветра до 25 метров в секунду.

При непогоде также возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций.