В Ворошиловском районе Волгограда 10 августа остановлено движение трамваев №1 и 3. Как сообщают очевидцы, на месте у остановки «Протезный завод» скопилась целая вереница вагонов.
По словам волгоградцев, неподалеку от регионального отделения ДОСААФ – на пересечении улиц Баррикадной и Циолковского – скопилось уже 7 вагонов. Пассажирам приходится менять свой транспорт передвижения.
Как уточнили в городском центре управления городскими перевозками, на месте уже работают специалисты. В скором времени движение трамваев будет восстановлено, пообещали в организации.
Фото: Волгоград / t.me