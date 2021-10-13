«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивиста





Правоохранительные органы разыскивают 29-летнего Дмитрия Милохова, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и напал на школьницу в Волгограде. Беглец 10 октября был замечен в Кировском районе Волгограда, где он и совершил преступление в отношении 15-летней девочки. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение).

В УФСИН России по Волгоградской области уточнили, что осужденный Милохов также разыскивается УФСИН России по Ульяновской области. Девять дней назад, 4 октября, он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии-поселения №5 в Димитровграде, где отбывал наказание за грабеж. Ранее по п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ ему было назначено 3,5 года в колонии-поселении.

Примеры разыскиваемого: рост 170-175 см, глаза голубые, волосы русые. Был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки.





Особые приметы: татуировки на плече в виде абстракции и на грудной клетке в виде креста, на кисти правой руки в виде математических знаков "- - + #". Сообщается, что Михолов выдает себя за немого, общается с людьми способом написания текста на листке бумаги.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66, или УФСИН России по Ульяновской области: 8 (8422) 42-81-12, 8-927-807-02-39, а также полицию по телефону "02".



