Экономика 13.10.2021 10:05 Новости компаний
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13.10.2021 10:05 Новости компаний
С 13 по 15 октября пройдет третий Евразийский женский форум. Его основная тема «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Банк «Открытие» совместно с VK организовали цифровое пространство на площадке форума, чтобы в прямом эфире представить возможности и инструменты цифровизации бизнеса.
В цифровом пространстве Евразийского женского форума выступят успешные предприниматели, лидеры digital - индустрии и международных компаний, а так же представители органов власти и институтов поддержки бизнеса. Ключевая повестка: как начать свое дело и использовать современные бизнес модели, как трансформировать бизнес в эпоху цифровизации, как выйти на международные рынки.
В дискуссиях примут участие заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, генеральный директор Amway в России Ирина Меньшикова и успешные бизнес-женщины.
13 октября в цифровом пространстве Евразийского женского форума состоится прямая линия председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-предпринимателями.
Станьте частью этого уникального события, пройдите по ссылке для регистрации и присоединиться к прямой трансляции в социальной сети VK «Открытие для бизнеса».
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