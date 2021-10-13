Здравоохранение

В Волгоградской области назначили нового главврача Палласовской ЦРБ

Здравоохранение 13.10.2021 10:56
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13.10.2021 10:56


На должность главного врача ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" назначен Станислав Баканов. По сообщению комитета здравоохранения Волгоградской области, его кандидатуру на эту должность рекомендовал экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения региона.
Станислав Баканов проработал более 14 лет в Волгоградской областной клинической психиатрической больнице № 2, где прошел путь от врача-интерна до заведующего мужским общепсихиатрическим отделением. Его общий медицинский стаж в системе здравоохранения составляет 21 год.
Выпускник Волгоградского государственного медицинского университета прошел ординатуру по специальности "психиатрия". Награжден благодарностью Минздрава РФ и почетной грамотой губернатора Волгоградской области.

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