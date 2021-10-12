Происшествия

В Волгограде вандал облил краской мемориальную доску Ивана Шабунина

Происшествия 12.10.2021 14:39
0
12.10.2021 14:39


Неизвестный испортил открытую в минувшую субботу мемориальную доску в память о первом губернаторе Волгоградской области Иване Шабунине. На гранитную табличку с барельефом плеснули голубой краской, сообщает ИА «Высота 102».
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и люди в деловых костюмах, вероятно, служащие расположенных поблизости контрольно-счетной палаты Волгограда и Волгоградстата. Факт вандализма обнаружили городские службы во время выполнения плановых работ, сообщили в администрации Волгограда. «Примерно в 13 часов неизвестные лица бросили банку с краской в гранитную мемориальную доску», - прокомментировали в мэрии. В настоящее время работники МБУ «Волгоградзеленхоз» отмыли краску с таблички и вернули ей первоначальный вид. Полиция устанавливает личности вандалов. «По данному факту проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа ОП-4», – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, мемориальную доску в честь Почетного гражданина города-героя Волгограда Ивана Петровича Шабунина торжественно открыли на улице Чуйкова, 2 в субботу, 9 октября. В доме, на котором установлена табличка, Иван Петрович жил и работал с 1976 по 2000 годы. С инициативой об увековечении памяти главы администрации Волгоградской области в 2020 году в специальную комиссию обратилась Волгоградская городская организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, и администрация Центрального района.
Информация обновлена 12.10.2021 в 15.04.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Происшествия
12.10.2021 17:30
Происшествия 12.10.2021 17:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2021 14:28
Происшествия 12.10.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2021 19:04
Происшествия 11.10.2021 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2021 17:31
Происшествия 11.10.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2021 12:26
Происшествия 11.10.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2021 10:36
Происшествия 11.10.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2021 10:22
Происшествия 11.10.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2021 09:42
Происшествия 11.10.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2021 19:19
Происшествия 10.10.2021 19:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2021 17:20
Происшествия 10.10.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2021 11:34
Происшествия 10.10.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2021 10:35
Происшествия 10.10.2021 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2021 09:52
Происшествия 10.10.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2021 10:22
Происшествия 09.10.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2021 09:47
Происшествия 09.10.2021 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:48
Антимонопольщики «разморозили» аукцион по строительству школы в ВолжскомСмотреть фотографии
18:14
Обвиняемого в хищении денег нацпроекта бизнесмена оставили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:12
Наркоплантацию в Волгоградской области спрятали в чужом поле подсолнуховСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Стрелявший из ружья в подростков волгоградец заключен под стражуСмотреть фотографии
17:30
Дым от гигантского пожара в Казахстане накрыл Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Волгоградский политолог прокомментировал очередной фейк об отставке БочароваСмотреть фотографии
16:24
Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собакСмотреть фотографии
16:08
Вылившего водку в Вечный огонь в Волгограде арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
15:49
Волгоградских постковидников зовут на диспансеризацию онлайнСмотреть фотографии
15:18
Суд запретил вышку сотовой связи на дачном участке под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде вандал облил краской мемориальную доску Ивана ШабунинаСмотреть фотографии
14:28
В переполненном автобусе в Волгограде едва не умерла пожилая пассажиркаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде иностранцев готовы привить «Спутником Лайт»Смотреть фотографии
12:57
Волгоградцев приглашают переобучиться на специалистов по буровым растворамСмотреть фотографии
12:48
Суд в Волгограде обязал газифицировать земельные участки для многодетныхСмотреть фотографии
12:08
Кандидатов на пост мэра Волгограда отфильтруют 10 человекСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградском облсуде попросили не называть фашистом обвиняемого в убийстве иностранного студентаСмотреть фотографии
10:54
Колл-центр волгоградского облздрава завалили вопросами про вакцинациюСмотреть фотографии
10:19
Одну из магистралей в Волгограде перекроют на две ночи из-за переноса сетейСмотреть фотографии
09:40
Силовики задержали в Волгограде трио телефонных мошенников (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:24
«Мне кажется, все дело в луке»: свое мнение о школьной еде высказали родители учеников лицея №9 в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:56
Введен режим самоизоляции для непривитых волгоградцев старше 65 летСмотреть фотографии
19:38
«В квартирах – холод собачий»: замерзающие волгоградцы просят дать УК пинкаСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде в массовом ДТП погиб водитель иномарки с иностранными номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волгоградских чиновников уволят за нежелание отчитываться о соблазнах взяткиСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде автосервис оштрафовали за лояльный техосмотрСмотреть фотографии
17:31
Микроавтобус собрал две легковушки в результате ДТП в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Материалы из архива УФСБ представлены на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Водителя «Молодого» посадили в изолятор за неуплату штрафов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В Волгоградской области 21-летняя девушка умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 