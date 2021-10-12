В Волгограде вандал облил краской мемориальную доску Ивана Шабунина





Неизвестный испортил открытую в минувшую субботу мемориальную доску в память о первом губернаторе Волгоградской области Иване Шабунине. На гранитную табличку с барельефом плеснули голубой краской, сообщает ИА «Высота 102».

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и люди в деловых костюмах, вероятно, служащие расположенных поблизости контрольно-счетной палаты Волгограда и Волгоградстата. Факт вандализма обнаружили городские службы во время выполнения плановых работ, сообщили в администрации Волгограда. «Примерно в 13 часов неизвестные лица бросили банку с краской в гранитную мемориальную доску», - прокомментировали в мэрии. В настоящее время работники МБУ «Волгоградзеленхоз» отмыли краску с таблички и вернули ей первоначальный вид. Полиция устанавливает личности вандалов. «По данному факту проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа ОП-4», – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Напомним, мемориальную доску в честь Почетного гражданина города-героя Волгограда Ивана Петровича Шабунина торжественно открыли на улице Чуйкова, 2 в субботу, 9 октября. В доме, на котором установлена табличка, Иван Петрович жил и работал с 1976 по 2000 годы. С инициативой об увековечении памяти главы администрации Волгоградской области в 2020 году в специальную комиссию обратилась Волгоградская городская организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, и администрация Центрального района.

Информация обновлена 12.10.2021 в 15.04.