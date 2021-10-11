Экономика

Банк «Открытие» начал учитывать ESG-риски при кредитовании бизнеса

Экономика 11.10.2021 12:11 Новости компаний
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11.10.2021 12:11 Новости компаний


В банке «Открытие» утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. Соответствие компаний этим критериям станет одним из важных факторов для банка при принятии решений об условиях выдачи кредитов корпоративным клиентам.
В рамках концепции разработан подход к оценке факторов E (Environmental, связанные с окружающей средой). Все отрасли экономики маркированы по уровню влияния на окружающую среду согласно матрице оценки экологического риска. Оценка станет обязательной для клиентов из отраслей с высоким и средним уровнями экологического риска.
Для проведения такой ESG-оценки банк разработал анкету для клиентов – в пилотном режиме ее заполнили уже более 30 компаний. При разработке концепции использовался опыт ведущих международных финансовых институтов, а также практика крупных российских банков. Следующий этап управления ESG-рисками для банка – оценка факторов S (Social, социальный аспект) и G (Governance, корпоративное управление).
Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:«Соблюдение ESG-принципов перестает быть для бизнеса только условием для привлечения ответственных инвесторов и становится необходимым требованием, от выполнения которого зависит долгосрочное развитие. Банки также не могут не учитывать ESG-факторы при анализе клиентов. При этом принятие решения о кредитовании зависит от комплексной оценки клиента и проекта. Мы рассчитываем на увеличение числа сделок, благодаря которым будет оказано позитивное влияние на окружающую среду, в том числе, связанных со снижением углеродного следа, сокращением выбросов вредных веществ».
Владимир Варивончик, старший вице-президент, директор департамента рисков корпоративного бизнеса банка «Открытие»:«Внедрение системы оценки ESG-рисков – это очередной шаг в развитии системы управления рисками банка и группы «Открытие». Факторы, определяющие долгосрочную устойчивость бизнеса, безусловно являются частью оценки кредитного риска. И сейчас эта оценка будет влиять не только на принятие решений по сделкам проектного финансирования в высокорискованных отраслях, но и по клиентам из базовых отраслей. И оценка эта стала более системной, включена в базовый кредитный процесс, будет влиять на уровень резервирования по ссудам и ценообразование, что позитивно должно сказаться на качестве и доходности нашего кредитного портфеля».
В 2020-2021 годах банк «Открытие» профинансировал пять «зеленых» проектов на общую сумму 121,5 млрд рублей. В том числе, первый в стране «зеленый» электрометаллургический комплекс «Эколант» в Выксе (Нижегородская область), строительство ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях, создание комплекса по переработке отходов мощностью около 2 млн тонн в Московской области.
Банк «Открытие» также стал одним из организаторов размещения первого в России выпуска социальных облигаций ООО «СФО Социального развития» в размере 3,5 млрд руб. и зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» общим объемом 10 млрд руб.

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