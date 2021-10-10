Расследования

Мошенник вогнал в гигантские долги воспитательницу из Волгограда

Расследования 10.10.2021 11:07
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10.10.2021 11:07


Кредиты на общую сумму в 1,5 миллиона рублей взяла 58-летняя воспитательница детского сада в Красноармейском районе Волгограда, чтобы перевести деньги телефонному аферисту. Женщину убедили, что таким образом она якобы обезопасит себя от несанкционированных попыток оформить на нее заем, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Звонивший волгоградке мошенник представился работником службы безопасности известного банка. Женщина поверила его доводам и, действуя по инструкциям афериста, срочно отправилась в различные банки, взяла в долг и перевела средства на указанные незнакомцем реквизиты. После того, как мошенник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули.
В аналогичные истории уже попадали заводчане из Михайловки и Котово, дворник и клерк из Волгограда. Все пострадавшие не представляют, как им погасить огромные долги при своих скромных зарплатах. Полиция разыскивает преступников, на что требуется время, но выплачивать кредиты нужно ежемесячно. В связи с этим правоохранительные органы предупреждают: необходимо быть предельно внимательными при общении с незнакомцами, не сообщать им свои личные данные и не доверять тем, кто обещает большой доход, но при этом просит сначала перевести на их счет собственные деньги.

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