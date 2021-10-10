Мошенник вогнал в гигантские долги воспитательницу из Волгограда





Кредиты на общую сумму в 1,5 миллиона рублей взяла 58-летняя воспитательница детского сада в Красноармейском районе Волгограда, чтобы перевести деньги телефонному аферисту. Женщину убедили, что таким образом она якобы обезопасит себя от несанкционированных попыток оформить на нее заем, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Звонивший волгоградке мошенник представился работником службы безопасности известного банка. Женщина поверила его доводам и, действуя по инструкциям афериста, срочно отправилась в различные банки, взяла в долг и перевела средства на указанные незнакомцем реквизиты. После того, как мошенник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули.