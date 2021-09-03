Расследования

«Меня как будто загипнотизировали»: мошенники повесили гигантский кредит на мать-одиночку из Волгограда

Расследования 03.09.2021 12:36
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03.09.2021 12:36


Полиция Волгограда расследует очередную аферу, жертвой которой стала 32-летняя жительница Краснооктябрьского района Светлана Гайворонская. Попавшая под психологическое давление женщина взяла кредит в крупном банке и перечислила мошенникам на «страховые расчетные счета» почти 2 млн рублей.
«Мне и до этого дня звонили разные аферисты, кем только не представлялись, но я всегда понимала, что меня пытаются обмануть, – рассказала ИА «Высота 102» Светлана Гайворонская. – Но в этот раз что-то пошло не так. Это было огромное психологическое давление, невероятная  сила убеждения -  меня как будто загипнотизировали по телефону. Все мои разговоры с ними записаны в телефоне, и когда я уже опомнилась, стала переслушивать их, подумала: Света, как так получилось, вот же здесь было очевидно, что тебя пытаются наколоть! И когда я с ними разговаривала, у меня было какое-то подспудное чувство - что-то неправильно. Но меня убедили, что все в норме, и я помогаю банку и полиции поймать аферистов своими действиями».
Все произошло 31 августа: лжеработник банка позвонил волгоградке около полудня с просьбой подтвердить операцию по привязке другого номера сотового телефона к дебетовой карте Светланы. Она ничего не стала подтверждать, после чего ей сообщили, что от ее имени подали заявку на кредит в 700 тысяч рублей. Волгоградка не подтвердила операцию, и ее попросили приехать в отделение банка, чтобы отозвать заявку. Пока женщина ехала в банк, мошенник оставался на линии и попросил сообщать о своих передвижениях.
«По пути в банк мне позвонил с городского номера телефона человек, представился сотрудником УМВД России по Волгоградской области  и сказал, что поступило заявление из банка о мошенничестве и заводится уголовное дело, – вспоминает Светлана Гайворонская. – Когда я добралась до банка, он попросил меня никому из специалистов не говорить о разговоре с полицией – якобы они будут определять, кто из банковских работников причастен к утечке моей личной информации».
Параллельно женщина переписывалась в мессенджере со «специалистом» банка, взяла талон и пришла в окошко по приглашению электронной очереди. Лжебанковский работник спросил у Светланы имя менеджера, который ее обслуживает, и стал ждать.
«Менеджер в банке была крайне дружелюбная, нахваливала мою внешность, мой цвет волос и даже потом проводила в служебный туалет, с чем я раньше не сталкивалась, – рассказала волгоградка. – У меня было ощущение, что я как VIP-клиент».
Женщина даже не успела понять, что оформляет кредит на 2 миллиона рублей. В процессе оформления займа Светлане задали ряд стандартных вопросов, в том числе уточнили, какой у нее доход – при том, что она является зарплатным клиентом этого же банка. При этом в заявку не стали вписывать информацию о несовершеннолетнем ребенке Светланы, зато вписали доход бывшего мужа, с которым волгоградка официально развелась.
«Как мне с ипотекой, задолженностью по кредитным картам, с доходом всего в 31-32 тысячи рублей в месяц, с несовершеннолетним ребенком одобрили кредит с ежемесячным платежом в 35 тысяч рублей?! – шокирована Светлана. – Позднее я звонила на горячую линию банка с этим вопросом, и мне заявили, что я идеально подходила под условия выданного мне кредита».
После получения кредита Светлане снова позвонили якобы из банка, убедили купить новый смартфон с функцией бесконтактной оплаты, пообещав компенсировать убытки. Затем волгоградке прислали поддельный документ с печатью банка, всеми данными по кредиту и двумя безопасными счетами для досрочного погашения. В банкомате попавшая под влияние женщина сняла сначала один миллион рублей, затем еще 948 тысяч и перевела их на «безопасные счета». Еще 100 тысяч рублей Светлана сняла и перевела мошенникам с только что выданной кредитной карты.
Когда волгоградка поехала домой, лжебанковский работник сообщил ей, ее номер телефона проходит проверку, и поэтому принимать какие-либо звонки нельзя, и звонить тоже никому нельзя. «Дома я зашла в личный кабинет банка онлайн и не увидела никаких изменений по кредиту. Тогда я спросила псевдоспециалиста в мессенджере: когда исчезнет информация о кредите, ведь я его погасила? На что он мне ответил, что сейчас служба поддержки банка будет проводить работы с моим личным кабинетом и он будет недоступен некоторое время. В это время мне заблокировали все карты этого банка, и я потеряла доступ в личный кабинет», – закончила свою историю Светлана.
Только после этого женщина поняла, что ее обманули, и бросилась в полицию. Что делать дальше, Светлана не знает: таких денег, чтобы платить гигантский кредит, у нее просто нет – она работает обычным клерком.
Полиция Волгоградской области в очередной раз просит жителей быть бдительными и напоминает, что во время телефонного разговора работники банков никогда не требуют сообщить персональные данные. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте конфиденциальную информацию о вашей карте: PIN-код, полный номер карты, срок действия, коды CVV2 и CVC2, SMS-коды, логин и пароль от личного кабинета интернет-банка.

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