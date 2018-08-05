Астрахань

В Астраханской области пес Шумахер нашел вора по конфетам

Астрахань 05.08.2018 18:58
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05.08.2018 18:58


В Астраханской области пес по кличке Шумахер смог поймать вора, который, убегая, оставил за собой след из конфет. Как рассказывают в региональном УМВД, - сообщает ИА «Астрахань 24», в отдел полиции пришел бизнесмен и сообщил, что его магазин кто-то ограбил. Вор забрал продукты питания, сигареты, шампунь и туалетную воду на общую сумму около шести тысяч рублей.
На место происшествия в село Раздор прибыла оперативная группа вместе с кинологом отдела ППС. Служебная собака Шумахер, взяв след, прошла более 150 метров и привела стражей порядка к частному дому. Позднее выяснилось, что преступник забыл в магазине свою кепку и оставил отпечатки пальцев, которые и стали неопровержимыми доказательствами. Часть похищенного изъята. Ранее судимого за применение насилия в отношении представителя власти мужчину ждет суд.

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