Астрахань

В Астраханской области за смерть водителя судят механика из Волгограда

Астрахань 01.08.2018 16:07
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01.08.2018 16:07


Черноярский районный суд Астраханской области рассматривает уголовное дело в отношении жителя Волгограда, в результате действий которого погиб человек. По сообщению областной прокуратуры,  являясь механиком ООО «Тамерлан», он допустил выпуск в эксплуатацию технически неисправного автопоезда, и 28 февраля 2017 года во время движения  грузовика от него отсоединился прицеп. Конструкция выехала на полосу встречного движения, где в неё врезался автомобиль «Газель». В результате ДТП водитель ГАЗа от полученных травм скончался на месте,  пассажиру причинён тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

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