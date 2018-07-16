Астрахань

В Астраханской области объявлено штормовое предупреждение

Астрахань 16.07.2018 21:50
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16.07.2018 21:50


В  Астраханской области до конца суток, а также ночью 17 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18 м/с. , - сообщает ИА «Астрахань 24». Как отмечают в региональном МЧС, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, нарушением систем жизнеобеспечения населения, ветровалом деревьев и слабоукреплённых конструкций, повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.
В Ростовской области  также объявлено штормовое предупреждение: здесь ожидают сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. Прошли ливни и в Краснодарском крае. 
Фото ИА "Астрахань 24".


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