В Астраханской области объявлено штормовое предупреждение

Астрахань 16.07.2018 21:50
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16.07.2018 21:50
В Астраханской области до конца суток, а также ночью 17 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18 м/с. , - сообщает ИА «Астрахань 24». Как отмечают в региональном МЧС, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, нарушением систем жизнеобеспечения населения, ветровалом деревьев и слабоукреплённых конструкций, повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.
В Ростовской области также объявлено штормовое предупреждение: здесь ожидают сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. Прошли ливни и в Краснодарском крае.
Фото ИА "Астрахань 24".
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