Астраханская область навела порядок в осуществлении комплексных кадастровых работ с софинансированием из федерального бюджета. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Итогом стало массовое исправление реестровых ошибок, уточнение границ и характеристик земельных участков и формирование актуальной налоговой базы, вовлечение участков в хозяйственный оборот.

Так, проведены работы по установлению административных границ Астраханской области с регионами-соседями. В настоящее время, по уточненным данным, граница с Волгоградской областью составляет 233 км, с Калмыкией – 700 км.

Кроме того, сформирован перечень объектов недвижимости, налог на которую исчисляется по-новому – исходя из кадастровой стоимости. Был проведен анализ и фактическое обследование более 40 тысяч строений, зданий и сооружений. Перечень сформирован в количестве 13 тыс. 939 объектов и направлен в Федеральную налоговую службу.



