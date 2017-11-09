Минюст России потребовал закрыть благотворительный фонд Максаковой в Астрахани

Кировский районный суд Астрахани 30 ноября рассмотрит иск министерства юстиции РФ об исключении Астраханского регионального общественного благотворительного фонда Марии Максаковой-Игенбергс из единого государственного реестра юридических лиц из-за непредставленной отчётности, сообщает ИА «Астрахань 24».

Напомним, благотворительный фонд экс-депутата Госдумы РФ от Астраханской области Марии Максаковой был открыт в Астрахани в 2010 году. В учредительных документах указано, что «цель фонда – многогранная деятельность по сохранению и развитию культуры Астраханского региона, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального и самодеятельного искусства в городе и области, воспитание просвещённых любителей искусства, поддержку талантливых детей и молодёжи».

В настоящее время сайт организации не работает, телефон не отвечает.



