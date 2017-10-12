Центр гребных видов спорта построят в Астраханской области

«Унылой порой» осень была до того момента пока в нашей стране не появился интернет и смартфоны. В самом деле – зачем предаваться унынию, если под рукой мобильный и приложения. Они помогут скрасить часы вечернего досуга, и даже сделать более продуктивной вылазку на природу за грибами. Для читателей ИА «Высота 102», МегаФон составил список интересных и нужных приложений. Не забудьте зонт! Самое необходимое, что нам предлагает мобильный интернет, – это прогноз погоды. Один взгляд на экран смартфона – и сразу понятно, как одеваться и брать ли с собой зонт. Потому что одного взгляда в окно для определения скорости ветра, температуры...