Пригородная маршрутка снесла дорожный знак в центре Волгограда









В момент столкновения около 18.40 микроавтобус уже сошел с маршрута, в салоне не было пассажиров. В результате ДТП 46-летний водитель не был ранен, находившиеся на тротуаре пешеходы также не пострадали.





Маршрутное такси Pegeout №174 «Волгоград – Краснослободск» протаранил дорожный знак «Остановка общественного транспорта» на пересечении улицы Глазкова и проспекта им. Ленина в центре Волгограда. Водитель маршрутки не справился с управлением, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.