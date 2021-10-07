Пригородная маршрутка снесла дорожный знак в центре Волгограда

Происшествия 07.10.2021 20:56
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07.10.2021 20:56
Маршрутное такси Pegeout №174 «Волгоград – Краснослободск» протаранил дорожный знак «Остановка общественного транспорта» на пересечении улицы Глазкова и проспекта им. Ленина в центре Волгограда. Водитель маршрутки не справился с управлением, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В момент столкновения около 18.40 микроавтобус уже сошел с маршрута, в салоне не было пассажиров. В результате ДТП 46-летний водитель не был ранен, находившиеся на тротуаре пешеходы также не пострадали.
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