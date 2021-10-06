Экономика

Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%

Экономика 06.10.2021 09:38 Новости компаний
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06.10.2021 09:38 Новости компаний


Ипотечный портфель Сбербанка продолжает увеличиваться, по итогам трех кварталов текущего ода он вырос уже на 20% по сравнению с показателем за весь прошлый год. В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, в то время как на конец прошлого года -  4,9 триллиона рублей. 
Всего за 9 месяцев 2021 года выдано почти 776,9 тысячи кредитовна сумму 2 трлн рублей. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составил 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 трлн рублей.  Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% - в количественном. 
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наш продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми».
По его словам, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 произошел по «Семейной ипотеке», что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей. 
По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве – на сумму 38,7 миллиардов рублей. Также в лидерах по порт город Санкт-Петербург – на 20,7 миллиардов рублей, и Краснодарский край – 9,6 миллиардов рублей. 
Подробную информацию обо всех ипотечных программах банка можно узнать на сайте DomClick.ru. 

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