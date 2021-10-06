Чиновники загнали в рамки коров и коз в Волгоградской области

Экономика 06.10.2021 07:44
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06.10.2021 07:44
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области установил нормы нагрузки сельскохозяйственных животных на 1 га пастбищ по районам региона. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, сообщает ИА «Высота 102».
Согласно документу, нормы установлены «в целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». При этом принятые нормативы не обязательны к исполнению. Органам управления агропромышленного комплекса муниципалитетов лишь рекомендовано руководствоваться ими при распределении нагрузки животных на пастбища.
Все сельскохозяйственные животные в приказе переведены в условные головы по определенным коэффициентам. Так, одна корова или один бык соответствуют 1,0 условной голове, нетели (впервые беременные телки) – 0,61 условной голове, молодняк в зависимости от возраста – от 0,15 до 0,54, овцематки – 0,13, бараны-производители – 0,15, валухи старше двух лет – 0,11, молодняк – от 0,07 до 0,1 голов.
Самые высокие нормы установлены для Киквидзенского, Нехаевского, Новоаннинского и Новониколаевского районов, находящихся в степной зоне черноземных почв. Здесь норма нагрузки на 1 гектар для крупного рогатого скота составляет 0,4 условных голов, для молодняка КРС – 0,7 голов, для коз и овец – 3,1 условных голов.
Самая скромная норма – в южной части Палласовского района и непойменной части Ленинского района, находящихся в полупустынной зоне светло-каштановых почв. Для КРС норма на 1 гектар пастбищ составляет всего лишь 0,06 условных голов, для молодняка – 0,12 голов, для овец и коз – 0,6 голов. Таким образом, для выпаса одной взрослой коровы необходимо почти 17 гектаров пастбища, для одной овцы – чуть меньше 2 гектаров.
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