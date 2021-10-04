ВТБ запустил новую страховку от мошенников

Экономика 04.10.2021 19:52 Новости компаний
0
04.10.2021 19:52 Новости компаний
ВТБ предложил клиентам комплексный продукт, включающий страховку от мошенничества и юридический сервис. В случае сомнительного списания средств с карты юристы окажут застрахованному помощь с документами для страховой компании или с оформлением возврата денег.
Новый продукт предусматривает страхование карт и счетов клиентов от мошеннических списаний и распространяется в том числе на счета и карты, открытые в других российских банках. Страховка покрывает основные типы мошеннических списаний, включая хищение денег с помощью методов социальной инженерии – когда злоумышленники обманом получили от клиента данные его карты или пароль от личного кабинета по телефону, в SMS или через мессенджеры.
Помимо страховки, комплексное предложение включает полноценную поддержку клиента при наступлении страхового случая или оформления возврата средств при спорных транзакциях (сервис «чарджбэк»). Партнеры по проекту помогут клиенту оформить заявление в банк, в котором проведена транзакция, при необходимости оспорить сомнительное списание – например, если при онлайн-покупке оплаченный товар не был отправлен продавцом или потерялся при доставке. Кроме того, при страховом событии юристы окажут помощь с пакетом документов, который необходимо подать в страховую компанию.
«В сентябре мы зафиксировали рост активности телефонных мошенников в полтора раза по сравнению с началом года и на 70% - к прошлому сентябрю. Поэтому страхование карт и счетов от нелегальных списаний становится все более актуальным. Сегодня уже свыше 15 тыс. клиентов обезопасили свои средства с помощью страховой программы, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на этот продукт. Мы постоянно работаем над улучшением качества своих услуг, поэтому дополняем страховку юридическим сервисом «чарджбэк» – это сделает процесс урегулирования страхового случая более простым и комфортным для клиента. В дальнейшем в планах банка – развитие комплексного страхового продукта за счет дополнения базовой услуги новыми сервисами, а также расширение линейки подписок», - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.
Подключиться к программе можно в интернет-банке ВТБ Онлайн, до конца месяца возможность оформить продукт появится в мобильном банке и во всех отделениях ВТБ. Пролонгация полиса осуществляется в формате подписки. Программа реализуется в партнерстве со страховой компанией «СОГАЗ», предоставляющей услугу страхования, и компанией Cosmovisa, оказывающей юридическую поддержку.
Сейчас клиенты ВТБ могут оформить комплексный продукт в одном из двух тарифов: «Оптимальный» (страховая сумма до 300 тыс. рублей) и «Максимальный» (до 600 тыс. рублей). Страховая программа покрывает утрату ПИН-кода, копирование данных карты и кражу полученных в банкомате наличных, случаи фишинга и скимминга, а также хищения средств мошенниками через интернет-банк, в том числе с помощью вредоносного ПО. Кроме того, полис защищает средства клиента при хищении средств с помощью поддельных документов.
Справка: Cosmovisa является одним из крупнейших чарджбэк-сервисов в России. В 2021 году компания вошла в топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России и стала резидентом инновационного центра «Сколково».
Реклама
Строительство жилых домов в Волгоградской области ведется при поддержке Сбербанка04.10.2021 20:00
Экономика 04.10.2021 20:00
Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными04.10.2021 19:50
Экономика 04.10.2021 19:50
Банк «Открытие» вернет двум тысячам компаний МСБ комиссию за операции в Системе быстрых платежей04.10.2021 17:59
Экономика 04.10.2021 17:59
Торговый комплекс в центре Волгограда купили с хорошим дисконтом04.10.2021 17:57
Экономика 04.10.2021 17:57
ВТБ отменил страховку по ипотеке на первый год04.10.2021 14:16
Экономика 04.10.2021 14:16
Банк «Открытие»: для охлаждения нефтяного рынка ОПЕК+ придется повышать добычу04.10.2021 12:36
Экономика 04.10.2021 12:36
ВТБ запускает рефинансирование кредитных карт04.10.2021 12:32
Экономика 04.10.2021 12:32
ВТЗ освоил и аттестовал новые высокотехнологичные трубы из специальной стали в интересах «Газпрома»04.10.2021 11:00
Экономика 04.10.2021 11:00
Волжский абразивный завод получит экологический паспорт в 2022 году03.10.2021 16:04
Экономика 03.10.2021 16:04
Снижение зарплат впервые зафиксировано в Волгоградской области02.10.2021 19:57
Экономика 02.10.2021 19:57
Инвестиции «Россетей» в проекты Волгоградской области до конца 2024 года составят около 18 млрд рублей01.10.2021 18:13
Экономика 01.10.2021 18:13
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директора01.10.2021 15:47
Экономика 01.10.2021 15:47
Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ01.10.2021 15:38
Экономика 01.10.2021 15:38
Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: уклониться от соблюдения закона не получится01.10.2021 14:52
Экономика 01.10.2021 14:52
Банк «Открытие»: приобретение валюты сейчас не слишком выгодно01.10.2021 13:52
Экономика 01.10.2021 13:52
Реклама