Происшествия

В станице Волгоградской области объявили карантин из-за бешеной собаки

Происшествия 04.10.2021 17:52
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04.10.2021 17:52


Эпизоотический очаг бешенства ликвидируют в станице Березовской Даниловского района после смерти домашней собаки. Приказ о проведении карантинных мер подписан председателем комитета ветеринарии Волгоградской области Галиной Аликовой, сообщает ИА «Высота 102».
Жители одного из домов в станице Березовской несколько дней не могли найти свою домашнюю собаку. Когда она вернулась домой, то погибла, о чем хозяева животного сообщили в ветеринарную службу. Сотрудники лаборатории исследовали мозг умершей собаки и обнаружили, что животное было заражено бешенством.
Статистика выявленных в Волгоградской области случаев бешенства остается тревожной: каждый месяц фиксируются по несколько эпизодов. Летом на людей нападали бешеные куницы, жители региона получали укусы зараженных домашних кошек и собак. Летом в одну из станиц Кумылженского района забрела заболевшая бешенством молодая волчица, которая по счастливой случайности не успела никого укусить.

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