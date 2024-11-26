Предприниматели смогут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» в отделениях банка ВТБ





Малые и средние предприятия — клиенты ВТБ получили возможность подключить цифровые продукты и сервисы «Ростелекома» для бизнеса в отделениях банка. Они могут сделать это в любой точке сети ВТБ, работающей с юридическими лицами, или обратившись к персональному менеджеру.

В список сервисов, доступных в банковских отделениях, входит высокоскоростной интернет, Wi-Fi, в том числе Wi-Fi-радар, видеонаблюдение, виртуальная АТС и номер 8-800 для горячих линий и справочного обслуживания. Кроме того, можно будет подключить ТВ для бизнеса, например, гостиниц, мобильную связь по модели MVNO и решения для мониторинга удаленного оборудования M2M.

Настроить выбранные продукты и управлять ими предприниматели смогут в личном кабинете «Ростелекома».

Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом и развитию сервисов «Ростелекома»:

— Цифровые сервисы дают предпринимателям возможность повышать эффективность своей работы даже в условиях меняющегося рынка, поэтому мы наблюдаем устойчивый рост потребления наших услуг в сегменте МСП. Так, внедрение виртуальной АТС с голосовыми помощниками, интеллектуальной маршрутизацией звонков и аналитикой позволяет решить вопрос нехватки кадров, а также помогает управлять качеством обслуживания клиентов. При этом мы всегда стремимся, чтобы компании имели простой и легкий доступ к нашим услугам вне зависимости от способа взаимодействия. Теперь вместе с надежными банковскими сервисами, которые предоставляет ВТБ, предприниматели смогут подключить и технологичные цифровые решения для развития бизнеса и достижения новых результатов.

Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ:

— Услуги связи входят в топ-10 услуг, которые клиенты готовы подключить у банков1, поэтому мы добавили решения «Ростелекома» в линейку бизнес-сервисов. Внедрение цифровых продуктов влияет не только на прибыль компаний этого сегмента, но и на их жизнеспособность. Например, использование АТС, по данным исследований, на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, более чем в два раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни компании. Сервисы «Ростелекома» предлагают гораздо больше, чем просто обработку вызовов или доступ в интернет. Клиенты получают комплексное решение для ведения бизнеса на любом этапе своего развития.

1 По результатам исследования Frank RG «Небанковские сервисы для малого бизнеса 2024».

Фото: «Ростелеком».

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