В Волгограде забили до смерти приезжего из Кемеровской области

Расследования 04.10.2021 17:21
0
04.10.2021 17:21
По факту непреднамеренного убийства в Волгограде 43-летнего мужчины из Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сегодня рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с множественными телесными повреждениями. Эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району возбуждено уголовное дело по статье предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, в ночь на 3 октября потерпевший возвращался к месту своего проживания. Проходя мимо дома №26 по улице Кузнецкая мужчина встретил двух незнакомых мужчин. В ходе диалога между ними произошел конфликт. Незнакомцы нанесли 43-летнему прохожему многочисленные удары по голове, лицу и туловищу. В результате мужчина скончался на месте. После совершения преступления злоумышленники скрылись.
Очевидцы конфликта сразу же сообщили о случившемся в полицию и вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть избитого мужчины. Благодаря оперативникам и очевидцам удалось в кратчайшие сроки найти преступников. Ими оказались два 29-летних приятеля. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается.
Реклама
Волгоградца осудили за содержимое найденной 9 лет назад коробки04.10.2021 08:34
Расследования 04.10.2021 08:34
С волжской больницы взыскали 900 тысяч за смерть пациента с доковидной пневмонией03.10.2021 18:37
Расследования 03.10.2021 18:37
В СУ СК рассказали подробности гибели матери и сына в сгоревшей квартире в Волгограде03.10.2021 10:05
Расследования 03.10.2021 10:05
Жители части поселка в Волгограде уже третий день сидят без воды02.10.2021 10:29
Расследования 02.10.2021 10:29
В Волгоградской области судят коммунальщика за завышенные счета за отопление02.10.2021 09:46
Расследования 02.10.2021 09:46
СК проверяет заявление волгоградского подростка об изнасиловании в приемной семье01.10.2021 18:06
Расследования 01.10.2021 18:06
Экс-сотрудника МУП осудили за аферу с землей в Светлом Яру Волгоградской области01.10.2021 17:05
Расследования 01.10.2021 17:05
В квартире волгоградского пенсионера нашли гранаты и огнестрел01.10.2021 11:41
Расследования 01.10.2021 11:41
В Волгоградской области селянина осудят за дебош и стрельбу на площади01.10.2021 10:50
Расследования 01.10.2021 10:50
«Сжила со свету отца и сына»: в Волгоградской области судят мачеху-садистку30.09.2021 14:36
Расследования 30.09.2021 14:36
Поставщику битых кирпичей вместо щебенки смягчили приговор в Волгограде30.09.2021 10:26
Расследования 30.09.2021 10:26
Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»29.09.2021 17:55
Расследования 29.09.2021 17:55
В Волгоград за смерть ребенка в страшном ДТП судят его мать29.09.2021 15:51
Расследования 29.09.2021 15:51
В Волгоградской области заведующая детским садом попалась на "мертвой душе"29.09.2021 11:53
Расследования 29.09.2021 11:53
Суд вынес приговор поджигателю рекламного баннера в Волгоградской области28.09.2021 16:11
Расследования 28.09.2021 16:11
Реклама