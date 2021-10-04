В Волгограде забили до смерти приезжего из Кемеровской области





По факту непреднамеренного убийства в Волгограде 43-летнего мужчины из Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сегодня рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с множественными телесными повреждениями. Эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району возбуждено уголовное дело по статье предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в ночь на 3 октября потерпевший возвращался к месту своего проживания. Проходя мимо дома №26 по улице Кузнецкая мужчина встретил двух незнакомых мужчин. В ходе диалога между ними произошел конфликт. Незнакомцы нанесли 43-летнему прохожему многочисленные удары по голове, лицу и туловищу. В результате мужчина скончался на месте. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

Очевидцы конфликта сразу же сообщили о случившемся в полицию и вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть избитого мужчины. Благодаря оперативникам и очевидцам удалось в кратчайшие сроки найти преступников. Ими оказались два 29-летних приятеля. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается.



















