Экономика

На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директора

Экономика 01.10.2021 15:47
0
01.10.2021 15:47


На должность управляющего директора волгоградского металлургического предприятия «Красный Октябрь» назначен Константин Волков. Нового руководителя сегодня представили коллективу завода, сообщили в пресс-службе «Красного Октября».
Константин Волков много лет работает в металлургической отрасли, в том числе занимал руководящие должности на Магнитогорском металлургическом комбинате и предприятиях, входящих в трубные холдинги России. «Первоочередные задачи на сегодня – реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение работоспособности оборудования предприятия, наращивание объемов производства, а также увеличение доли высокомаржинальной продукции в портфеле заказов «Красного Октября», – отметил Волков при вступлении в должность.
Волгоградский завод «Красный Октябрь» является одним из крупнейших отечественных производителей качественного металлопроката и занимает лидирующее положение на российском рынке нержавеющей стали. По итогам первого полугодия 2021 года рейтинга ассоциации «Спецсталь» предприятие занимает 1-е место среди ведущих российских производителей. Доля завода в общем объеме составляет 22,4%. Металл производства «Красного Октября» используется в автомобилестроении и авиационной промышленность, химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении, добыче нефти и природного газа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
01.10.2021 15:38
Экономика 01.10.2021 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2021 14:52
Экономика 01.10.2021 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2021 13:52
Экономика 01.10.2021 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2021 12:00
Экономика 01.10.2021 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2021 11:51
Экономика 01.10.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2021 11:31
Экономика 01.10.2021 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2021 20:24
Экономика 30.09.2021 20:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2021 17:57
Экономика 30.09.2021 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2021 17:03
Экономика 30.09.2021 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2021 16:40
Экономика 30.09.2021 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2021 14:24
Экономика 30.09.2021 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2021 09:39
Экономика 30.09.2021 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2021 19:35
Экономика 29.09.2021 19:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2021 15:09
Экономика 29.09.2021 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2021 11:42
Экономика 29.09.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:41
Волгоградская молодежь с «Пушкинской картой» оккупировала музеи и театрыСмотреть фотографии
17:05
Экс-сотрудника МУП осудили за аферу с землей в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясениСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде дома с банерами вместо крыш пообещали укрыть к новому годуСмотреть фотографии
15:50
Коллективный иск отказников от вакцинации рассмотрят в суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директораСмотреть фотографии
15:00
Спецтехнику выставили на аэродроме в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:52
Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: уклониться от соблюдения закона не получитсяСмотреть фотографии
14:46
«Мы здесь будем всегда»: торговцы не хотят покидать приговоренный к сносу рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:04
Депутаты Волгоградской области закупили фирменные маскиСмотреть фотографии
12:59
Начальник УФСБ России по Волгоградской области открыл стрелковый тирСмотреть фотографии
12:24
Коронавирус унес жизни еще 22 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Доктор медицинских наук рассказала, зачем лечить ожирениеСмотреть фотографии
11:41
В квартире волгоградского пенсионера нашли гранаты и огнестрелСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Под Волгоградом стартует строительство моста через ерик ГнилойСмотреть фотографии
11:05
Детей-инвалидов в Волгоградской области оставили без школьного питанияСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области селянина осудят за дебош и стрельбу на площадиСмотреть фотографии
10:16
Машина повисла на столбе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
«Больше к вам не сядем»: волгоградцы возмутились подорожанием проездаСмотреть фотографии
08:55
В переполненном автобусе волгоградцам устроили душиловкуСмотреть фотографии
08:50
Клиентоортентированное решение: «Ростелеком» подключил умное видеонаблюдение для волгоградской стоматологической клиникиСмотреть фотографии
07:58
Цены на бензин в Волгоградской области заморозилисьСмотреть фотографии
20:47
Студентов Волгоградского госуниверситета отправили на дистантСмотреть фотографии
20:04
Жители затопленных квартир в Волгограде встретят зиму с крышами из баннеровСмотреть фотографии
19:19
Более тысячи волгоградских пап и мам продегустировали школьное менюСмотреть фотографии
19:16
Волгоградцы опоздали в аэропорт из-за застрявшего грузового поездаСмотреть фотографии
17:57
На предприятиях РУСАЛа повысили зарплатуСмотреть фотографии
17:33
Декоративный пруд у "Волгоград Арены" превратят в ледовый катокСмотреть фотографии
17:11
МТС ищет стартапы для умного домаСмотреть фотографии
17:11
Чиновников в Волгоградской области обязали вернуть незаконно отданную землюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 