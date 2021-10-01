На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директора

Экономика 01.10.2021 15:47
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01.10.2021 15:47
На должность управляющего директора волгоградского металлургического предприятия «Красный Октябрь» назначен Константин Волков. Нового руководителя сегодня представили коллективу завода, сообщили в пресс-службе «Красного Октября».
Константин Волков много лет работает в металлургической отрасли, в том числе занимал руководящие должности на Магнитогорском металлургическом комбинате и предприятиях, входящих в трубные холдинги России. «Первоочередные задачи на сегодня – реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение работоспособности оборудования предприятия, наращивание объемов производства, а также увеличение доли высокомаржинальной продукции в портфеле заказов «Красного Октября», – отметил Волков при вступлении в должность.
Волгоградский завод «Красный Октябрь» является одним из крупнейших отечественных производителей качественного металлопроката и занимает лидирующее положение на российском рынке нержавеющей стали. По итогам первого полугодия 2021 года рейтинга ассоциации «Спецсталь» предприятие занимает 1-е место среди ведущих российских производителей. Доля завода в общем объеме составляет 22,4%. Металл производства «Красного Октября» используется в автомобилестроении и авиационной промышленность, химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении, добыче нефти и природного газа.
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