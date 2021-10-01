Доктор медицинских наук рассказала, зачем лечить ожирение

Здравоохранение 01.10.2021 12:21
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01.10.2021 12:21
Ожирение – заболевание опасное не только для здоровья, но и жизни человека. Жировая ткань – мощнейший эндокринный орган, вырабатывающий более 50 биологически активных веществ и гормонов, которые приводят к артериальной гипертензии, сахарному диабету, атеросклерозу.
Как ожирение влияет на внутренние органы человека? Почему избыточные жировые отложения в области живота наиболее опасны? Как определить зону комфортного веса? В каких случаях пациентам с лишним весом срочно нужна медицинская помощь?
Консультирует врач-терапевт Клиники семейной медицины ВолгГМУ, доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Мария Деревянченко.
Напомним, в научно-популярном видеопроекте лучшие специалиста вуза отвечают на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить?
Все снятые видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube.
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