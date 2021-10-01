Доктор медицинских наук рассказала, зачем лечить ожирение





Ожирение – заболевание опасное не только для здоровья, но и жизни человека. Жировая ткань – мощнейший эндокринный орган, вырабатывающий более 50 биологически активных веществ и гормонов, которые приводят к артериальной гипертензии, сахарному диабету, атеросклерозу.

Как ожирение влияет на внутренние органы человека? Почему избыточные жировые отложения в области живота наиболее опасны? Как определить зону комфортного веса? В каких случаях пациентам с лишним весом срочно нужна медицинская помощь?

Консультирует врач-терапевт Клиники семейной медицины ВолгГМУ, доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Мария Деревянченко.