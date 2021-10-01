ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак в сентябре

Экономика 01.10.2021 11:31 Новости компаний
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01.10.2021 11:31 Новости компаний
Специалисты ВТБ отмечают резкий рост количества DDоS-атак в сентябре этого года. За месяц банк успешно отразил свыше 80 угроз – больше, чем за все 8 месяцев с начала года. Зафиксировано несколько «рекордов»: до 350 Гбит/с по мощности и до 6 часов длительности атак.
Rfr cjj,obkb BF @Dscjnf 102@ d ghtcc-ckeОсновной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка. В первую очередь, кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds.
Один из частых вариантов атаки - когда из многих тысяч источников генерируется «паразитный» трафик, обработка которого может вызвать перегрузку сетевого оборудования.
ВТБ успешно отразил атаки злоумышленников и обеспечил непрерывность предоставления услуг клиентам банка. Этому способствовали как средства защиты самой кредитной организации, так и сервисы по фильтрации сетевого трафика на стороне провайдеров телекоммуникационных услуг.
Сервисы ВТБ обеспечены многоуровневой защитой и проектируются сразу с учётом требований безопасности. В банке действуют средства защиты от DDоS-атак, файрволлы, «песочницы», чтобы анализировать всю поступающую информацию извне, в том числе со стороны партнеров. Второй эшелон – это обработка событий и выявление аномального трафика.
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