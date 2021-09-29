Волгоградская пенсионерка прошла «ритуал» и лишилась 200 тыс рублей

Происшествия 29.09.2021 11:48
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29.09.2021 11:48
Сбережений в сумме 200 тысяч рублей лишилась 75-летняя жительница Волгограда после "магического ритуала". Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, поучаствовать в нем пенсионерку уговорили две женщины, которые подошли к ней на улице и представились целительницами. Они сообщили, что на пожилой женщине "порча", а чтобы ее снять, надо провести некий ритуал над ее деньгами. Пенсионерка передала незнакомкам 200 тысяч рублей, которые ей пообещали вернуть через несколько часов. Однако денег она так и не дождалась.
Приметы мошенниц: 1) женщина, славянской внешности, среднего телосложения, на вид 50-55 лет, рост 155-160 см., русые волосы. Была одета: берет серого цвета, серое пальто, темные брюки, темная обувь.
2) женщина, славянской внешности, плотного телосложения, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см., короткие темные волосы. Была одета: берет белого цвета, белый шарф, черное пальто, на лице медицинская маска.
Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на задержание преступниц.
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