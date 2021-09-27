Происшествия

В Волгоградской области в опрокинувшейся иномарке погиб водитель

Происшествия 27.09.2021 17:37
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27.09.2021 17:37


Авария, в которой погиб 31-летний водитель, произошла сегодня в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, около 3 часов ночи на автодороге "Котельниково - п. Выпасной" водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда врачей.

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