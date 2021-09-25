



Смертельное ДТП произошло в поздно вечером в Алексеевском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, около полуночи на 180 км автодороги «Самойловка-Шумилинская» 44-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получили водитель и 17-летняя девушка-пассажирка. 38-летняя и 65-летние женщины-пассажирки от полученных травм скончались. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



