Происшествия 25.09.2021 09:57
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25.09.2021 09:57
Смертельное ДТП произошло в поздно вечером в Алексеевском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, около полуночи на 180 км автодороги «Самойловка-Шумилинская» 44-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП травмы получили водитель и 17-летняя девушка-пассажирка. 38-летняя и 65-летние женщины-пассажирки от полученных травм скончались. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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