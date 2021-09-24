Экономика

Открытие Private Banking предлагает клиентам новый накопительный счет

Экономика 24.09.2021 16:02
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24.09.2021 16:02


Клиенты Открытие Private Banking могут оформить новый рублевый «Накопительный счет Private» с привилегированными условиями и получить доходность до 5,8% годовых.
Счет предоставляет максимум гибкости в управлении сбережениями. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. Клиентам доступно снятие средств и пополнение счета. Срок действия счета и сумма не ограничены.
Новый продукт позволяет состоятельным клиентам управлять доходностью по счету, используя надбавки за выполнение определенных условий. Надбавки к базовой процентной ставке до 1,10% годовых начисляются при минимальном остатке на счете до 30 млн рублей. Надбавки действуют с полного месяца, следующего за месяцем выполнения условий. «Накопительный счет Private» можно открыть в офисах Private Banking банка «Открытие». Управлять счетом можно онлайн через мобильный и интернет-банк. Подробнее о «Накопительном счете Private» можно узнать на сайте банка.

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