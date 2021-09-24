Открытие Private Banking предлагает клиентам новый накопительный счет





Клиенты Открытие Private Banking могут оформить новый рублевый «Накопительный счет Private» с привилегированными условиями и получить доходность до 5,8% годовых.

Счет предоставляет максимум гибкости в управлении сбережениями. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. Клиентам доступно снятие средств и пополнение счета. Срок действия счета и сумма не ограничены.

Новый продукт позволяет состоятельным клиентам управлять доходностью по счету, используя надбавки за выполнение определенных условий. Надбавки к базовой процентной ставке до 1,10% годовых начисляются при минимальном остатке на счете до 30 млн рублей. Надбавки действуют с полного месяца, следующего за месяцем выполнения условий. «Накопительный счет Private» можно открыть в офисах Private Banking банка «Открытие». Управлять счетом можно онлайн через мобильный и интернет-банк. Подробнее о «Накопительном счете Private» можно узнать на сайте банка.



