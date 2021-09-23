









Инспекторы отдельного батальона ДПС задержали в Городищенском районе 26-летнего водителя, который перевозил марихуану. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские обратили в внимание на странное поведение водителя автомобиля "ВАЗ-21113", который заметив патрульную машину вдруг остановился и попытался спрятаться в салоне.

Полицейские приняли решение досмотреть машину, в результате чего в салоне на заднем сидении был обнаружен мешок с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию установлено, что мужчина перевозил марихуану общей массой 184,79 гр. Примечательно, что водитель на вопрос полицейских, не наркотики ли в мешке, ответил, что это чай, который он купил у неизвестного лица для заваривания.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.



