Происшествия

«Это наркотики?»: странное поведение водителя привлекло волгоградских полицейских

Происшествия 23.09.2021 13:02
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23.09.2021 13:02




Инспекторы отдельного батальона ДПС задержали в Городищенском районе 26-летнего водителя, который перевозил марихуану. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские обратили в внимание на странное поведение водителя автомобиля "ВАЗ-21113", который заметив патрульную машину вдруг остановился и попытался спрятаться в салоне. 
Полицейские приняли решение досмотреть машину, в результате чего в салоне на заднем сидении был обнаружен мешок с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию установлено, что мужчина перевозил марихуану общей массой 184,79 гр. Примечательно, что водитель на вопрос полицейских, не наркотики ли в мешке, ответил, что это чай, который он купил у неизвестного лица для заваривания. 
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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