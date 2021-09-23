Происшествия 23.09.2021 09:01
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23.09.2021 09:01
Житель Котово погиб в собственном доме, в котором накануне вечером вспыхнул пожар. Сообщение на пульт диспетчера поступило около половины девятого вечера, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Хотя пожар ликвидировали уже через 20 минут после сигнала о чрезвычайном происшествии, хозяина дома, 65-летнего мужчину, спасти не удалось. Он задохнулся угарным газом. Причина пожара выясняется. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Фото kotovo 101 instagramm
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