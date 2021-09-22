Победителей акции «Безопасный шопинг #вместепротивСovid» приглашают за призами





В рамках программы поддержки государственной инициативы по продвижению массовой вакцинации против коронавирусной инфекции ТЦ «Ворошиловский» совместно с комитетом по здравоохранению Волгоградской области и администрацией Волгограда с 1.07.21 по 1.09.21 проводил акцию «Безопасный шопинг #вместепротивСovid».⠀

Целью акции являлась популяризация вакцинации среди населения Волгоградской области и города Волгограда, а также оказание помощи государственным структурам в работе по профилактике коронавирусной инфекции.

В акции принимали участие жители Волгограда и Волгоградской области, прошедшие вакцинацию от коронавируса с 1 июля по 1 сентября 2021 г. Призовой фонд составлял 218 сертификатов на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» на общую сумму 640 000 руб.

Розыгрыш проводился в онлайн-формате 4 сентября 2021 г.





Сертификат на 500 рублей от компании «Наше золото» выиграли 5 участников с номерами: 138, 950, 1574, 1669, 2542.

Сертификат стоимостью 1000 рублей выиграли 100 участников с номерами: 10, 18,39,90, 97, 242, 301, 305, 328, 377, 381, 435, 455, 494, 519, 547, 549, 584, 607, 659, 699, 766, 777, 800, 816, 835, 849, 874, 926, 948, 973, 990, 1016, 1024, 1061, 1085, 1101, 1116, 1125, 1129, 1192, 1213, 1238, 1254, 1264, 1286, 1325, 1420, 1452, 1461, 1499, 1533, 1567, 1592, 1660, 1665, 1745, 1765, 1771, 1791, 1896, 1925, 1943, 1976, 1981, 2024, 2054, 2058, 2064, 2084, 2136, 2141, 2145, 2174, 2195, 2233, 2247, 2257, 2371, 2375, 2384, 2389, 2407, 2422, 2450, 2452, 2463, 2473, 2483, 2582, 2685, 2697, 2712, 2763, 2773, 2792, 2801, 2806, 2816, 2832.

Сертификат стоимостью 2000 рублей выиграли 50 участников с номерами: 136, 155, 159, 313, 359, 597, 643, 688, 691, 731, 923, 946, 986, 1065, 1089, 1115, 1207, 1224, 1359, 1374, 1408, 1414, 1455, 1486, 1575, 1593, 1599, 1606, 1641, 1704, 1785, 1874, 1940, 2066, 2238, 2418, 2428, 2448, 2478, 2485, 2510, 2536, 2566, 2588, 2633, 2748, 2752, 2757, 2761, 2809.

Сертификат стоимостью 3000 рублей выиграли 30 участников с номерами: 15, 135, 299, 337, 563, 625, 693, 823, 865, 933, 1053, 1160, 1353, 1362, 1403, 1433, 1526, 1663, 1696, 1719, 1725, 1774, 1845, 2179, 2251, 2324, 2352, 2434, 2543, 2744.

Сертификат стоимостью 5000 рублей выиграли 20 участников с номерами: 107, 211, 222, 707, 782, 981, 1336, 1483, 1508, 1541, 1626, 1655, 1736, 1818, 2128, 2330, 2357, 2456, 2624, 2821.

Сертификат стоимостью 10 000 рублей выиграли 10 участников с номерами: 429, 507, 1140, 1269, 1629, 2003, 2026, 2062, 2230, 2502.

Сертификат стоимостью 15 000 рублей выиграли 5 участников с номерами: 1120, 1559, 2013, 2216, 2495.

Сертификат стоимостью 25 000 рублей выиграли 3 участников с номерами: 418, 1605, 1686.

Организаторы поздравляют победителей и приглашают их и всех жителей нашего города на шопинг в Ворошиловский торговый центр.



